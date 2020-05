Gianni Riotta, giornalista e simpatizzante interista, non ha gradito le recenti dichiarazioni di Giorgio Chiellini (anticipazioni del suo nuovo libro in uscita): “Odio l’Inter in campo” sia pur con l’ammorbidente di “sportivamente”… Il messaggio di Chiellini mi conferma quel che Zanetti disse in “Giocare da uomo” su lui e Bonucci. Peccato, specie in questo momento”.