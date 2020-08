Serie A, si riparte il 19 settembre. GdS: “De Laurentiis furioso, un gruppo di big voleva…”

Una settimana in più per organizzare la ripartenza e per allungare la preparazione. Il Consiglio di Lega di ieri ha stabilito che il campionato di Serie A ripartirà il 19 settembre. Una decisione che il presidente Dal Pino porterà in Consiglio Federale, pronto ad accogliere la richiesta.

L’indicazione è arrivata dai club, tutti – Napoli a parte – concordi. “Esisteva un gruppo di grandi squadre (Juve, Milan, Atalanta) – spiega La Gazzetta dello Sport – che avrebbe ricominciato volentieri già il 12 settembre, cioè nella data precedentemente individuata. Un’ipotesi che avrebbe permesso di mantenere la Serie A in linea con gli altri campionati continentali più importanti“.

La Rosea riporta tutti i dettagli e le date stabilite dalla Lega: “La settimana in più permetterà alle società anche di dedicarsi liberamente al mercato, senza impegni agonistici di mezzo: le trattative chiuderanno ufficialmente lunedì 5 ottobre. La fine della stagione slitterà di conseguenza al 23 maggio, a meno che nel calendario in lavorazione non si riesca a infilare un turno infrasettimanale in più che permetta di chiudere una settimana prima, il 16: data che la Figc preferirebbe in vista dell’inizio dell’Europeo 2021. Guadagnare una settimana alla partenza inciderà sulla pausa natalizia: il turno di domenica 3 gennaio 2021 sembra una certezza. A meno che, di nuovo, non si trovino soluzioni alternative. Il turno di inizio anno ovviamente cancellerà le lunghe vacanza di Natale, ma ci sarà spazio per un breve relax: la giornata pre natalizia si giocherà il 23 dicembre. I turni infrasettimanali dovrebbero essere cinque, oltre a quello di mercoledì 6 gennaio, 3 le pause nazionali (ottobre, novembre, fine marzo)“.

Come dicevamo, l’unico a non essere d’accordo era il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Per il numero uno del club partenopeo si doveva ripartire il 26 settembre o addirittura il 3 e 4 ottobre. Una soluzione, però, impraticabile per via dell’Europeo, visto che non avrebbe permesso di finire in tempo.