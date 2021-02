Inter-Lazio, turno di riposo per Brozovic o Barella? Luis Alberto preoccupa Inzaghi

In vista del derby della prossima settimana il tecnico dell'Inter Conte potrebbe lasciare a riposo qualcuno dei diffidati

Dopo l'uscita dalla Coppa Italia, l'Inter è chiamata subito a una reazione. La prossima sfida sarà delicata e complicata, contro la Lazio di Inzaghi, una delle squadre più in forma del campionato. Queste le ultime di formazione in casa della due squadre, secondo Gazzetta.it :

"D’Ambrosio sta bene, ma al momento la difesa dovrebbe essere quella di sempre, con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Anche se la diffida di quest’ultimo potrebbe regalare una maglia da titolare a Kolarov. Vidal (contusione al ginocchio) pare recuperabile. In mezzo da non scartare del tutto la possibilità di un turno di riposo per i diffidati Barella e Brozovic , davanti Lukaku e Lautaro".

Problemi in casa Lazio per Simone Inzaghi

"In casa Lazio preoccupa Luis Alberto, che ieri è rientrato anzitempo negli spogliatoi per problemi muscolari. Situazione da monitorare. Rientra Patric dalla squalifica, ma in difesa potrebbe essere confermato Musacchio accanto a Radu e Acerbi. Sarà Correa il partner di Immobile, anche se Caicedo potrebbe recuperare per la panchina", aggiunge il portale sportivo".