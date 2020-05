Coronavirus, ripresa Serie A? Calciatori inquieti: “Alcuni in privato sussurrano…”

Mentre i vertici del movimento calcistico italiano continuano il loro braccio di ferro con il Governo sulla possibile ripresa del campionato, i calciatori, gli attori protagonisti, non sono poi così compatti nel voler riprendere le attività in campo. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, molti avrebbero privatamente espresso la loro preoccupazione circa la propria salute:

“Ma a emergere di ora in ora, con varie gradazioni a seconda della curva dei contagi, è soprattutto l’inquietudine dei calciatori, divisi dalle differenze di ingaggio e di tutele, ma uniti dalla preoccupazione per la propria salute, che tanti sussurrano in privato. Quanto al protocollo definitivo per la ripresa della Serie A, è al dunque: anche qui l’ultima parola spetta al Comitato scientifico“.

(Fonte: Repubblica)