Non sono mancati i casi da moviola in Inter-Napoli, dal tocco di mano di Olivera non sanzionato né da Mariani né dal VAR fino al calcio di rigore concesso all'Inter per fallo di Anguissa su Dumfries che ha scatenato l'ira di Conte nel post-partita.

"Mariani macchia la serata con il rigore all’Inter (sbagliato da Calha). Tanti i dubbi: non sembra fallo di Anguissa su Dumfries, il contatto è leggero, ma il Var non può valutare l’intensità. Non è rigore il tocco casuale di mano di Olivera in area. Giusti i “gialli” a Inzaghi (proteste) e Dumfries (su Politano). Bene le valutazioni sui fuorigioco. Mancano due cartellini per Bastoni e Rrahmani".