Una vittoria di misura ma importante per l’Atalanta, che passa per 2-1 allo Scida contro il Crotone. Inarrestabile Muriel, che in 12 minuti realizza due gol che portano in doppio vantaggio la Dea. Non basta poi la rete di Simy che accorcia le distanze. Due campanelli d’allarme però per Gasperini, che perde durante la partita per infortunio Hateboer e Romero: e tra una settimana c’è lo scontro diretto con l’Inter.