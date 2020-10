Gol e spettacolo al Franchi di Firenze, con la Fiorentina che supera per 3-2 l’Udinese. Apre le danze il solito Gaetano Castrovilli, autore poi anche dell’assist del temporaneo 2-0 di Milenkovic. Accorcia le distanze Stefano Okaka, ma il numero 10 della Fiorentina sale di nuovo in cattedra e mette a segno la doppietta per il 3-1. Nel finale il centravanti dell’Udinese accorcia di nuovo le distanze, ma è troppo tardi: vince la viola.