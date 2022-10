Ritardo nelle infrastrutture: salta la Coppa Africa 2025 in Guinea

Il presidente della Confederazione Africana di Calcio ha annunciato il ritiro dell'organizzazione della Coppa d'Africa nel 2025 in Guinea

Il presidente della Confederazione Africana di Calcio (CAF) Patrice Motsepe ha annunciato a Conakry il ritiro dell'organizzazione della Coppa d'Africa (CAN) nel 2025 in Guinea, perché le infrastrutture non sono pronte.