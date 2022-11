Inter, ritiro a Malta con più di metà squadra: il programma. Per Inzaghi…

L'Inter sfrutterà la sosta invernale dovuta al Mondiale in Qatar per ricaricare le batterie a Malta, dove sosterrà qualche giorno per allenarsi in un clima più mite, con Inzaghi che avrà a disposizione buona parte del gruppo. Un fattore da non sottovalutare, come scrive il Corriere dello Sport: "Una sosta da sfruttare ricaricando le batterie: l'Inter ha nove italiani in rosa, è seconda solo alla Juventus tra le big, e progetta un rientro senza trovarsi coi giocatori appesantiti dalle fatiche mondiali. Non solo i nostri, però, nel senso che il viaggio in Qatar non riguarda nemmeno alcuni titolari come Dzeko, Calhanoglu, Mkhitaryan e Skriniar. Anche questa può essere una chiave nell'affrontare l'inizio del 2023, con l'anomalia di un Mondiale a metà stagione. Oltre, naturalmente, alla situazione di un Lukaku che lo staff medico del Belgio sta facendo il possibile per recuperare.