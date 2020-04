Signori: “Ritorna la Serie A? Juve e Inter non si espongono. La loro posizione…”

Riccardo Signori, nel suo editoriale per ‘Il Giornale’ di oggi, ha parlato dell’eventuale ripresa del campionato di Serie A: “Allora ricominciano a giocare oppure no? Tutti lo vogliono, nessuno ne è convinto. Prendete Juve e Inter: non si espongono, benché farebbero volentieri a meno di ripartire. Le posizioni si arrotondano o si acutizzano a seconda delle posizioni Uefa. Peccato, perché doveva essere proprio l’Ente a prendere una via più decisa nel cavar di impaccio il pallone europeo. Invece, ieri, ha ribadito la richiesta di terminare i tornei, ma (novità) lasciando il varco del “tutti fermi”: basta che lo decidano i governi o siano dimostrati rischi ed impossibilità. E, in effetti, chi vuol ricominciare subito (Germania) rischia, con costi economici notevoli. C’è chi si è arreso e chi, come l’Olanda, attenderà fino a settembre: forse la posizione più logica. Però nessuno ci vuol perdere milioni, nemmeno arrovellarsi con i contratti dei giocatori in scadenza a giugno, e le tv sono già in stato di guerriglia”.