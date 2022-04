Inter, il ritorno di Brozovic si è sentito: i dati del match contro la Juventus

Il centrocampista croato è tornato in campo domenica sera dopo l'infortunio rimediato a Liverpool a inizio marzo

Il match dello Stadium è stato quello che ha visto il ritorno in campo di Marcelo Brozovic, infortunatosi a Liverpool. Il centrocampista croato, pur badando più alla fase di contenimento che a quella di costruzione, ha rappresentato il solito valore aggiunto per la squadra di Inzaghi. Ha chiuso il suo match con il 95% di passaggi completati, ma soprattutto ha dato sostanza e una grande mano al reparto difensivo. 9 duelli vinti sui 10 effettuati, 8 possessi guadagnati, 6 contrasti vinti su 7. È stato un ritorno ricco di significato, che ha permesso alla squadra di alleggerirsi dalla pressione della Juve grazie alla sua visione di gioco e di avere nella sua verve atletica l'aiuto decisivo in tante situazioni. Marcelo ha chiuso la partita con 11,04 km/h di velocità media in Run, più di chiunque altro in campo.