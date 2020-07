SI – Inter, si lavora a un ritorno in difesa: servono 20 milioni per la ‘recompra’

Zinho Vanheusden potrebbe far parte della rosa dell’Inter della prossima stagione. Secondo quanto riferisce Sportitalia, il club nerazzurro sta lavorando al riacquisto del difensore classe 1999 ora allo Standard Liegi.

La società di viale della Liberazione valuta, infatti, la possibilità di attivare la clausola che permette di riportarlo in nerazzurro per 20 milioni di euro. Dopo due stagioni in Belgio, per Vanheusden potrebbero spalancarsi le porte della prima squadra dell’Inter con la chance di mettersi a disposizione di Antonio Conte.