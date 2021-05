Serie A, iniziata l’assemblea di Lega. Club in videoconferenza per diritti tv e Superlega

I club di Serie A si sono riuniti in videoconferenza per parlare dell'ultimo pacchetto tv da assegnare e della questione Superlega

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - È iniziata in videoconferenza l'assemblea della Lega Serie A, con tutte le società presenti. All'ordine del giorno della riunione ci sono i diritti tv e, soprattutto, la Superlega. "Progetto Superlega: analisi degli eventi e delle conseguenze", si legge tra i temi dell'assemblea.

Per quanto riguarda i diritti tv, sul tavolo ci saranno gli esiti della trattativa privata con Sky per il pacchetto 2, quello che permette di trasmettere tre partite di Serie A ogni giornata (la sfida del sabato sera, l'anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con Dazn. (ANSA).