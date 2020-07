Barça, Rivaldo caldeggia l’acquisto di Lautaro: “Serve per dare il cambio a Messi e Suarez”

Intervenuto a Betfair, di cui è testimonial, Rivaldo, ex Pallone d’Oro e numero 10 del Barcellona, ha parlato del mercato del Barcellona e del futuro dell’attacco blaugrana. Messi e Suarez danno ancora garanzie, dice Rivaldo, ma sarebbe il caso, per i catalani, di cercare nuovi giocatori. Chi? Come prevedibile, il brasiliano fa il nome di Lautaro Martinez:

“Messi e Suarez possono giocare ancora per del tempo ad alti livelli, e questo darà la possibilità alla dirigenza del Barcellona di cercare con calma dei sostituti. Penso che sia giusto iniziare a cercare altri giocatori e persino portare un nuovo acquisto, come sembra stia accadendo con Lautaro Martinez“.

(Fonte: Betfair)