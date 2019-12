RIVALI/ Pres. Napoli Femminile: “De Laurentiis capisce poco di calcio”

Raffaele Carlino, presidente Napoli Femminile, oggi in Serie B, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Testa Coda. Queste le sue parole:

Sul Napoli Femminile

“Il calcio femminile ormai è cambiato: ci avviciniamo molto agli uomini e il nostro è un campionato molto difficile. Avere una nostra struttura diventa fondamentale per poter crescere”.

Sul Napoli maschile

“De Laurentiis buon presidente a livello amministrativo, ma di calcio ne capisce poco e probabilmente non gli piace nemmeno. Per vincere nel calcio maschile ci vuole tanta passione e tanta competenza. Ci vuole una società organizzata con un direttore sportivo e una direzione generale, come stiamo facendo noi nel femminile. La situazione del ritiro è stata gestita malissimo: dopo Liverpool si poteva mettere una pietra sopra. Oggi ho molte calciatrici di Serie B che farebbero la differenza nel Napoli maschile”.