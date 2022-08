Rivera: “Il Milan può rivincere. Spero che le delusioni di Inter e Juve continuino”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Gianni Rivera, ex calciatore del Milan, ha parlato così del prossimo campionato e della corsa scudetto: "Il Milan può rivincere, certo. A maggio ha festeggiato con merito, con i riconoscimenti da dividere tra società, allenatore, calciatori. In estate, poi, non mi sembra certo che la squadra si sia sfasciata".