Inter, possibile rivoluzione a centrocampo: Frattesi non sarà l’unica novità

I nerazzurri potrebbero cambiare la composizione del proprio reparto mediano in vista della prossima stagione

Il centrocampo dell'Inter della prossima stagione potrebbe essere molto diverso da quello attuale, in particolar modo per quanto riguarda le seconde linee. Il primo nome sulla lista nerazzurra è quello di Davide Frattesi , ma il classe '99 del Sassuolo potrebbe non essere l'unica novità. Così scrive Tuttosport:

"Il reparto di centrocampo è quello che potrebbe subire maggiori cambiamenti la prossima estate, soprattutto per quanto concerne le seconde linee. [...] Potrebbero cambiare tutti gli interpreti alle spalle di Barella, Brozovic e Calhanoglu. Sensi è andato in prestito alla Samp per cinque mesi, ma il futuro è tutto da decifrare, mentre a giugno scadrà il contratto di Vecino. Vidal ha l'accordo fino al 2023, ma l'Inter ha un'opzione unilaterale per rescindere con dodici mesi di anticipo. Rimane Gagliardini che ha richieste, ma potrebbe anche decidere di restare, sapendo però che nelle gerarchie di Inzaghi arriverà sicuramente un giocatore che si piazzerà al livello dei tre titolari, ovvero Davide Frattesi del Sassuolo. I discorsi fra Marotta e Carnevali sono già avanzati - si parlare di una quotazione fra i 20 e i 25 milioni -, il 22enne centrocampista romano è visto come l'ideale alternativa a Barella e Calhanoglu. Andrà poi valutato il futuro del giovane Agoume (2002), mandato in prestito al Brest dove sta giocando sempre da titolare con discreti risultati: potrebbe tornare e ricoprire il ruolo di vice-Brozovic. Per l'alternativa a Gosens, invece, occhi su tre ragazzi italiani, tutti molto richiesti: Fabiano Parisi dell'Empoli, Andrea Cambiaso del Genoa e Tommaso Augello della Sampdoria. Se non ci saranno clamorose sorprese, invece, la fascia destra non subirà modifiche con Dumfries e Darmian assolutamente confermati".