Il Times, poi, ricorda come un tentativo analogo, da parte del calcio inglese, è già stato fatto nel 2018 e non ha prodotto gli effetti sperati. Sempre il quotidiano si domanda poi se verrà coinvolto anche il calcio arabo, che non aveva un ruolo così importante 6 anni fa ma che nelle ultime stagioni si è preso la ribalta. Qualora non fosse così, ci potrebbe essere un esodo di calciatori verso l'Arabia con i club che poi non potrebbero sostituirli, essendo il mercato interno chiuso. Alcune questioni, dunque, sono ancora da risolvere ma il calciomercato potrebbe prendere una svolta totale.