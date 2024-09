Massimo Moratti, intervistato da Pasquale Guarro, ha parlato anche dei talenti emergenti, facendo un nome a sorpresa che gioca in Serie A

Massimo Moratti, intervistato da Libero, ha parlato anche della sua grande passione come scopritore di talenti. Come quello di Alvaro Recoba, scoperto guardando una videocassetta portata dal figlio.

“Era bello scoprire giorno per giorno le caratteristiche di un calciatore, consumare le notti osservandone le caratteristiche in videocassetta e provare a immaginarselo in campo, cercare di intuirne le potenzialità. Adesso arrivano e sai già tutto di tutti. Visti e rivisti, tranne qualche caso sporadico”.