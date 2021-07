Serie A, girone asimmettrici. Un solo vincolo: gara di ritorno dopo almeno 8 turni

Novità per il prossimo campionato con andata e ritorno diversi, ma la stessa gara dovrà essere rigiocata dopo 8 giornate

Andrea Della Sala

Sarà una Serie A rivoluzionata, il nuovo campionato avrà un calendario asimmetrico. L'ordine dei turni e la composizione delle giornate del ritorno saranno diverse da quelle dell'andata.

"Mercoledì 14 luglio, giorno della presentazione dei calendari, il computer non si limiterà a produrre le prime diciannove giornate e a prevedere semplicemente l’inversione di campo per la seconda parte di stagione. Stavolta dovrà definire tutte le 38 giornate della A 2021-2022. Non sarà più un calendario a specchio, con perfetta simmetria tra andata e ritorno, ma un itinerario fatto di giornate riviste e incroci rimodulati. Sarà un calendario flessibile con un rimescolamento totale delle giornate e delle partite in programma: non verrà semplicemente modificato l’ordine dei turni, le stesse gare troveranno una nuova collocazione", precisa La Gazzetta dello Sport.

"Una rivoluzione che dovrebbe portare molti vantaggi. Per la Lega ci sono molti meno vincoli di compilazione. Primo esempio: una partita fissata in una data specifica per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini, per altri motivi di ordine pubblico o per uno stadio inutilizzabile aveva una collocazione al ritorno (o viceversa) stabilita da una successione forzata. Un paletto che cade. Così come i turni infrasettimanali senza big match (“vietati” anche dopo l’impegno europeo di una squadra) che si riflettevano in altrettanti weekend senza sfide al vertice. Esempio: il prossimo campionato prevede quattro giornate in campo al mercoledì nel girone d’andata, turni che non possono prevedere partite tra le grandi. Condizione che al ritorno avrebbe comportato quattro fine settimana privi di super sfide. La compilazione dei calendari avrà come criterio principale quello della flessibilità".

"Un solo criterio sarà preimpostato al sorteggio: una partita non avrà il suo ritorno prima che siano stati giocati altri 8 incontri. Vale a dire, le avversarie dell’ultima partita del girone d’andata non potranno ritrovarsi all’inizio del ritorno. Dovranno prima essere trascorse 8 giornate. Unico vincolo in un calendario che abolisce i vincoli. Solo altre specificità: oltre all’alternanza casa/trasferta per squadre della stessa città così come per Fiorentina/Empoli e Napoli/Salernitana (se otterrà l’iscrizione al campionato) alla settima d’andata giocheranno fuori casa Milan, Inter e Juventus: San Siro e l’Allianz saranno destinati alla Nations League. Per le milanesi sarà ristabilita l’alternanza dal turno successivo. La Juve chiuderà il campionato lontana dal proprio stadio, che sarà occupato dalla finale di Champions femminile", chiude il quotidiano