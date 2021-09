Roberto Carlos: “Inter stanca troppo presto. Ancelotti ha detto ai suoi…”

Le parole del grande doppio ex della sfida di ieri dopo la vittoria di misura dei Blancos contro i nerazzurri

Roberto Carlos, grande doppio ex di Inter e Real Madrid e ora commentatore per Movistar, ha detto la sua sul match. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da TMW: "Il gol di Rodrygo è arrivato da una grandissima giocata individuale, con molta qualità tecnica. Il Real Madrid ha vinto con l'esperienza, anche perché l'Inter si è stancata troppo presto. Ancelotti conosce bene i suoi giocatori e dopo le parole nell'intervallo il Real ha fatto un secondo tempo di altissimo livello. Una vittoria fondamentale per iniziare la Champions".