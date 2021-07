Roberto Carlos: “All’Inter devo tanto. Sapevo avrebbe vinto lo scudetto. E di Conte…”

L'ex terzino nerazzurro ha parlato della sua ex squadra, della vittoria dell'Italia all'Europeo e anche di un appuntamento mancato con Perisic

Eva A. Provenzano

In un'intervista al quotidiano La Repubblica, Roberto Carlos - oggi dirigente del Real Madrid - ha parlato dell'ultimo Europeo e del calcio italiano. «La squadra di Mancini ha vinto anche perché ha avuto la mentalità giusta ed è stato un crescendo. L'Italia stava bene fisicamente e ha meritato il titolo», ha detto sulla vittoria della Nazionale. È in vacanza in Sardegna su suggerimento di Materazzi e rimpiange in questa estate solo: «La sfida a padel saltata contro Perisic e Lloris. Sono forti, ma con Meunier li avremmo sdraiati».

Sull'Inter

Lui, ex terzino dell'Inter, ("Hodgson mi faceva giocare male e non ci siamo capiti") di Hakimi e Spinazzola ha detto: «Ottimi terzini. Ammiravo Maldini ma aveva caratteristiche diverse dalle mie. Mentre Marcelo mi è più simile».

Sulla sua ex squadra ha aggiunto: «Intanto saluto i tifosi nerazzurri. Devo tanto all'Inter, è stata un'esperienza che mi ha formato, unica. Sapevo che avrebbe vinto lo scudetto quest'anno. Lo avevo capito dalla finale di EL della scorsa stagione, si era capito che il lavoro di Conte stava dando i giusti frutti e ho pensato anche che alla fine del campionato sarebbe potuto andar via, per la situazione economica».

«Che Serie A mi aspetto? Credo sarà combattuta e senza sconti. Sono curioso di vedere come andrà Sarri alla Lazio. Lui ha un gioco offensivo, come Inzaghi. Credo sarà un bel torneo, come quando io giocavo all'Inter», ha concluso il brasiliano.

(Fonte: La Repubblica)