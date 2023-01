EDICOLA TS – Rocchi e il gol tolto ad Acerbi: “Un incidente”. Toro eroico

"Rocchi e il gol tolto ad Acerbi: 'E' stato un incidente'". Recita così il titolo del box dedicato all'Inter dalla prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 12 gennaio 2023. "Tutto sul fuorigioco semiautomatico: debutterà in Supercoppa". In copertina, intervista a Pjanic mentre in taglio alto si parla di un Torino eroico.