FCIN1908 – Già designato l’arbitro della semifinale di Tim Cup tra Napoli e Inter

Sarà Gianluca Rocchi l’arbitro della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter. Per domani è attesa l’ufficialità della designazione arbitrale, ma da indiscrezioni raccolte da FCINTER1908.IT, al direttore di gara è stato già comunicato che sarà lui a dirigere l’incontro. Sarà lui quindi il primo arbitro in campo con i nerazzurri nella prima gara post-Covid19. Aveva arbitrato a metà febbraio la partita dei nerazzurri contro la Lazio ed era finita due a uno per i biancocelesti.

(Fonte: FCINTER1908.IT)