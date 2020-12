Rocchi: “VAR successo straordinario: impossibile eliminare totalmente gli errori perché…”

“Se l’obiettivo del Var era ridurre drasticamente gli errori? Sì, allora è un successo straordinario. È chiaro che eliminare totalmente l’errore dal terreno di gioco non è possibile perché rimane una parte di soggettività nelle decisioni che lascerà sempre discussioni a qualsiasi livello“. È il punto di vista espresso da Gianluca Rocchi, ex arbitro internazionale ed ora figura di raccordo tra l’Associazione italiana arbitri e i club di Serie A ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport‘ su Rai Radio1.

“Il discorso del Var è importante l’obiettivo e di come lo si guarda: se si pensa che porti a zero errori oggi il Var è un fallimento, ma non è quello che si cercava – precisa il concetto Rocchi – . Se invece l’obiettivo è ridurre drasticamente gli errori, dare la possibilità agli arbitri di rivedere una decisione, correggere quasi totalmente i gol irregolari per fuorigioco o per un errore arbitrale, oggi la Var è un successo straordinario perché abbiamo una quantità di decisione ‘modificate’ correttamente altissimo“.