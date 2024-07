Ex portiere dell'U17 dell'Argentina, David Rodriguez ricorda il torneo giocato a San Juan insieme a un giovanissimo Lautaro

David Rodriguez è stato il portiere della nazionale Argentina U17, seconda classificata nel campionato nazionale a San Juan, torneo in cui un giovanissimo Lautaro Martinez ha giocato 13 partite e segnato 13 gol. "Quando vedo quello sta facendo così bene, la nostalgia mi pervade e ricordo la febbre che gli venne il giorno in cui perdemmo la finale Under 17 a San Juan", ricorda l'ex giocatore a La Nueva.