Biasin: “Inter, procedono bene i dialoghi per Cabal. Ecco cosa manca”

L'Inter lavora per sistemare presto la difesa a disposizione di Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro ha chiesto un mancino che possa essere alternativa ad Alessandro Bastoni, per cui l'identikit è abbastanza chiaro. Le riflessioni di questi ultimi giorni portano a Cabal del Verona, per il quale i dialoghi sono già in stato avanzato.