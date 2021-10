Sassuolo, Rogerio: “Abbiamo studiato bene l’Inter, vogliamo vincere”

Ai microfoni di Sky Sport prima di Sassuolo-Inter, Rogerio, laterale neroverde, ha presentato così la partita contro i nerazzurri

"Abbiamo studiato bene l'Inter, anche se non c'è bisogno visto che sono i campioni d'Italia con grandi giocatori. Noi entreremo in campo per vincere, sapendo della loro qualità. Dovremo dare tutto per ottenere la vittoria".