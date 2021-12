Roma, il Covid spaventa: annullata la festa di Natale di questa sera

Almeno per il momento la festa di Natale della Roma (era in programma per questa sera a Trigoria) non si farà

Andrea Della Sala

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Almeno per il momento la festa di Natale della Roma (era in programma per questa sera a Trigoria) non si farà. Ogni anno prima delle festività, la società ha sempre approfittato per organizzare una serata con giocatori, staff, dirigenti e dipendenti per lo scambio d'auguri.

Non quest'anno e i motivi, principalmente, sono due: i recenti casi di Covid nella rosa giallorossa (Cristante, Villar e Afena-Gyan) e quelli in aumento in Italia impongono cautela con il club che non vuole correre rischi inutili. Poi a tenere impegnati i pensieri di tutti c'è la sfida di sabato a Bergamo (ore 15) contro l'Atalanta, in vista della quale Mourinho esige concentrazione assoluta. Quindi nessuna distrazione e testa solo al campionato. (ANSA).