Roma, avanti tutta per Frattesi. Comunicata la sua volontà al Sassuolo

"Il centrocampista del Sassuolo, 23 anni a settembre, 38 partite con il club in questa stagione, piace alla Roma che sta facendo di tutto per riportarlo a Trigoria e metterlo a disposizione di Mourinho per metà luglio, quando inizierà il ritiro all’estero e saranno convocati i nazionali", spiega Gazzetta.it.

"Frattesi, dal canto suo, sta spingendo tantissimo per la chiusura e ha fatto sapere al Sassuolo che vuole tornare alla Roma. Il club emiliano lo valuta 30 milioni, che per la Roma sarebbero poco più di 20, visto che la società giallorossa ha diritto a un 30% in caso di cessione del giocatore. Per Pinto non è quella la cifra giusta e non vuole spingersi oltre i 15-18, magari con qualche bonus. La sensazione è che, in assenza di altre super offerte, la Roma alla fine la spunterà, visto anche il volere del ragazzo, ma che la chiusura non sia così imminente".