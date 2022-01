SERIE A – La Roma batte l’Empoli 4-2. Ottavo gol in campionato per Pinamonti

Al Castellani i giallorossi battono la squadra di Andreazzoli e scavalcano la Fiorentina

Seconda vittoria consecutiva per la Roma che al Castellani batte l'Empoli 4-2. I giallorossi partono forte e chiudono il primo tempo sul 4-0 grazie alle reti di Abraham, Mancini, Oliveira e Zaniolo. Nella ripresa la squadra di Andreazzoli ha una reazione e prova a riaprire con il bel gol di Pinamonti, l'ottavo in campionato, e Bajrami. Con una gara in più, la squadra di Mourinho scavalca la Fiorentina e si porta al sesto posto.