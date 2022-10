EL – La Roma espugna la Bolt Arena: battuto l’Helsinki 2-1

Alla Bolt Arena la Roma esce con tre punti fondamentali per rimanere in corsa qualificazione

Alla Bolt Arena la Roma esce con tre punti fondamentali per rimanere in corsa qualificazione. La squadra di Mourinho batte l'Helsinki 2-1 grazie alle reti di Abraham e l'autorete di Hoskonen, in mezzo il pareggio di Hetemaj.