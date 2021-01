Roma, Borja Mayoral: “Non è un buon momento, ma abbiamo voluto la vittoria. Importante…”

Borja Mayoral, attaccante spagnolo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in extremis per 4-3 sullo Spezia all’Olimpico: “Vittoria incredibile, partita molto importante per quello che sta succedendo. Abbiamo lottato e vinto, che è la cosa più importante per la squadra e per i tifosi. Siamo molto contenti. Sappiamo che non stiamo attraversando un momento come vorremmo, ma oggi abbiamo lottato tanto. Io titolare? Dico lo stesso: sono pronto per aiutare la squadra. Oggi ho segnato 2 gol ma l’altra partita ho sbagliato. Questa è la vita dell’attaccante. È importante per la squadra. Fonseca? Lavoriamo insieme tutta la settimana. Sappiamo che abbiamo perso due partite difficili, ma ora siamo tutti insieme ed è la cosa più importante”.