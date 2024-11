Roma, continua il casting allenatore: domani niente allenamento

Dunque Pellegrini e compagni godranno di un altro giorno di riposo in attesa di capire chi sarà il loro allenatore e non è escluso che il programma possa cambiare ancora. Infatti la proprietà ha preso tempo, rimandando di 24 ore la ripresa dei lavori a Trigoria, ma nessuno può garantire che la giornata di domani sia quella in cui sarà annunciato il nuovo allenatore. Per questo giovedì o ci sarà un nuovo rinvio oppure a dirigere l'allenamento sarà la parte di staff di Juric non ancora esonerata (formalmente succederà nelle prossime ore), in alternativa toccherà a Falsini, tecnico della Primavera. Ma come detto il tempo stringe e i Friedkin devono accelerare per il nuovo mister. L'indirizzo preso nelle ultime ore sarebbe quello di provare a puntare su un profilo italiano e le quotazioni in risalita sono quelle di Vincenzo Montella che la Roma, anche solo per sei mesi, l'ha allenata prima del passaggio di proprietà dai Sensi a Di Benedetto.