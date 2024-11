Come riporta Sky, c’è stato già un contatto tra i Friedkin e l’allenatore. L'ex commissario tecnico della Nazionale, raggiunto da Sky, non ha confermato la notizia.

Anche per Gazzetta è in pole Mancini, che “chiede però un accordo lungo, almeno un biennale con opzione per il terzo anno”, spiega il sito della rosea. Riflessioni in corso da parte della proprietà giallorossa: si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.