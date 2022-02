Roma, l’ex Chierico: “Mou? Non accetto lo sfogo. Facile allenare l’Inter”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dell'atteggiamento del portoghese nello spogliatoio giallorosso

Daniele Vitiello

Odoacre Chierico, ex centrocampista della Roma, si è pronunciato sullo sfogo di Mourinho negli spogliatoi di San Siro contro i suoi giocatori. Questo il parere: "E' un classico, ci aveva già abituato a determinate cose. Non condivido questi atteggiamenti di un tecnico verso la squadra ma provengo da un'altra scuola. Non a caso Mou è bravo e io sto a casa e alleno i ragazzi di 15 anni. Comunque se Mou ha detto queste cose allora cosa doveva dire Sarri ieri? Sarri mi pare più pacato anche se i tecnici che non hanno mai giocato a calcio cosa possono capire su ciò che vede un calciatore in determinate situazioni e momenti?".

E' una Roma che continua a deludere però...

"Dopo i primi 15 minuti la squadra si era anche ripresa contrastando l'Inter che è la migliore formazione del campionato, anche se ha perso il derby dopo aver comunque dominato. I giocatori, e mi riferisco all'Inter, spesso sono ossessionati dal continuo gioco della palla che invece andrebbe a volte anche messa lunga. La squadra deve sapere quando fare certe cose e quando altre. La Roma ha perso contro una corazzata: non voglio giustificarla ma dopo 15-20 minuti si era ripresa".

Liedholm non si sarebbe rivolto così alla squadra...

"Ma di che parliamo? Non voglio sentir parlare di Liedholm confrontandolo con altri. Era un maestro, un padre, un consigliere. Ora ci sono persone che non sanno neanche come trattare un giocatore. Mi dispiace doverlo dire, ma è facile allenare l'Inter dove hai il fior fiore dei giocatori. Un allenatore deve essere bravo anche in altre circostanze. Se ha detto queste cose forse ci dovrebbero essere in effetti giocatori più di carattere e personalità. Non ho mai sentito un tecnico dire una cosa del genere alla squadra perchè forse all'epoca non poteva dirle. Si può fare una disamina anche violenta ma senza denigrare qualcuno. Se lo facevi ai miei tempi la gente... ti metteva le mani addosso".

Mou allenatore della Roma come lo giudica?

"Non accetto questo sfogo. I risultati parlano da soli ma ci sono stati anche torti arbitrali evidenti. In ogni caso Mou non mi piaceva, per come parlava, neanche all'Inter quando vinse il Triplete".