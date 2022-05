La Roma vince la Conference, l’Inter: “Complimenti Josè, vincere in Europa è sempre speciale”

La Roma vince la prima edizione della Conference League, battendo nella finale di Tirana 1-0 il Feyenoord: i complimenti dell'Inter

La Roma vince la prima edizione della Conference League, battendo nella finale di Tirana 1-0 il Feyenoord. Josè Mourinho, 12 anni dopo la Champions League vinta con l'Inter, riporta un club italiano a vincere in Europa. Il club nerazzurro non ha fatto mancare i complimenti all'ex tecnico, scrivendo: "Complimenti alla Roma e a Josè Mourinho per la vittoria della C0nference League. Vincere in Europa è sempre speciale".