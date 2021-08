GdS – Roma-Florenzi al capolinea: Inter non calda, tre ipotesi all’estero

L'aggiornamento sull'esterno in procinto di lasciare il club giallorosso accostato anche ai nerazzurri

Alessandro Florenzi si allena con gli esuberi a Trigoria. La Roma sembra ormai un capitolo chiuso per il laterale, che attende soltanto una nuova destinazione. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Vorrebbe una nuova esperienza all’estero, in Italia i contatti con l’Inter non sono così caldi, mentre la Fiorentina non sembra un’ipotesi. All’estero c’è il Lione, l’Atletico Madrid non è una pista reale, con il Siviglia di Monchi qualcosa di concreto c’è. Il cartellino non ha un costo eccessivo (a 8 milioni si può chiudere), l’ingaggio da tre milioni è invece alto ma Florenzi, a 30 anni, è nel pieno della maturità ed è un campione d’Europa".