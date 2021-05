Roma, Fonseca: “Con l’Inter recupereremo 2-3 giocatori. Gli infortuni…”

Le parole dell'allenatore portoghese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Crotone

Paulo Fonseca, allenatore della Roma fino al termine della stagione, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Crotone. Queste le sue considerazioni: "La società ha chiesto il settimo posto? Non c'è bisogno di chiedere nulla. Dobbiamo giocare per arrivare il più in alto possibile. Infortuni? Io posso parlare di queste due stagioni con me. In questa non abbiamo avuto problemi particolari fino a marzo. C'erano Zaniolo e Smalling, ma poi a marzo con tante partite e sempre con gli stessi giocatori ci sono stati più infortuni. Questo è successo anche in altre squadre d'Europa. Il Bayern ha giocato contro il Psg senza sette titolari. Sono situazioni che in questo anno particolare si sono viste di più".