Europa League, la Roma batte l’HJK 3-0: apre Dybala, poi Pellegrini e Belotti

Tutto facile per la Roma di José Mourinho che coglie la prima vittoria in Europa League. 3-0 netto per i giallorossi contro i finlandesi dell'HJK Helsinki. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 nonostante il rosso diretto a Tenho per gli ospiti, il match si sblocca nella ripresa con l'ingresso di Dybala, a segno dopo nemmeno 2' della ripresa. Al 49' arriva il raddoppio di Pellegrini mentre al 68' ci pensa Belotti a calare il tris.