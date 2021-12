Roma-Inter sabato alle 18 all’Olimpico: dove vederla in tv e in streaming

Dopo la vittoria con lo Spezia, l'Inter è pronta a tornare in campo: appuntamento sabato alle 18 all'Olimpico per la 16ª giornata con la Roma

MILANO - Dopo la vittoria contro lo Spezia, l'Inter è già pronta per tornare in campo: appuntamento sabato alle 18 all'Olimpico per la 16ª giornata di Serie A contro la Roma.