Roma-Inter, Hakimi: “Sensazione agrodolce per il pari. Ma non ci fermeremo”

L’Inter alla fine si è dovuta accontentare di un pari con la Roma nonostante la mole di gioco creata e un risultato ribaltato dallo svantaggio di uno a zero. Si era arrivati sul due a uno per i nerazzurri ma poi la squadra di Conte si è fatta schiacciare nella sua metà campo e i giallorossi hanno centrato il pari inseguito. Hakimi però ha fatto il suo e ha segnato il sesto gol in questa stagione. Ce la sta mettendo tutta per dare il suo contributo alla causa nerazzurra: “Sensazione agrodolce per il pareggio – ha scritto sui social il giocatore – ma questo non ci ferma. Continuiamo…”.