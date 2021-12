Roma-Inter, le quote: nerazzurri avanti, Mourinho in salita. Il gol di Dzeko…

Il pensiero dei bookmakers e le quote della sfida tra Roma e Inter, valida per la 16° giornata e in programma alle 18

Alessandro De Felice

La sedicesima giornata della Serie A si apre con un sabato spettacolare, che vede in campo le prime cinque in classifica. Suggestioni al massimo per la sfida tra Roma e Inter, primo incrocio per Mourinho con la squadra con cui ha conquistato il Triplete undici anni fa. Il tecnico portoghese vi arriva in un periodo piuttosto critico per i giallorossi, reduci da tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato e alle prese con assenze pesanti.

Al contrario, l'Inter sembra aver innestato una marcia irresistibile, fatta di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare. Con queste premesse, il pronostico SNAI pende piuttosto nettamente sul «2» nerazzurro, dato a 1,95, mentre la vittoria della Roma è offerta a 3,80. Da non scartare il pareggio, a 3,65, anche perché è l'esito con cui si sono concluse le ultime tre sfide giocate all'Olimpico, curiosamente con lo stesso risultato: due reti per parte. Il quarto 2-2 della serie vale 13 volte la scommessa.

Dominio nerazzurro sul fronte dei possibili bomber: un gol del grande ex Dzeko vale 2,50, così come quello del suo compagno di reparto Lautaro Martinez. Chance anche per Correa, a 3,50, e Sanchez, a 3,75. Assente Abraham per squalifica, i giallorossi si presentano con Mkhitaryan e Shomurodov a 4,00, mentre il primo gol di Zaniolo in campionato è a 5,00.

(Fonte: AGIPro)