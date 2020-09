Roma, intervento riuscito per Zaniolo: inizia il conto alla rovescia per rivederlo in campo

E’ partito il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Niccolò Zaniolo. Il giovane talento non vede l’ora di poter tornare a disposizione della Roma dopo l’intervento di stamattina. “Nicolò Zaniolo si è sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato. L’intervento, effettuato dal Professor Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, è terminato con successo. Il calciatore resterà nella clinica austriaca per i prossimi tre/quattro giorni”, si legge sul sito della Roma.