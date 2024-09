Termina con un pareggio a reti bianche la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Roma: primo stop per i bianconeri, raggiunti al primo posto in classifica da Torino, Inter e Udinese (vincente contro il Como nell'altra sfida della domenica sera) a quota 7 punti. Poche emozioni in una gara fortemente condizionata dal caldo. Nella ripresa Thiago Motta ha fatto debuttare gli ultimi arrivati Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez.