Roma indigesta per Lautaro e Calhanoglu: numeri poco confortanti. L’Inter…

L'attaccante argentino e il centrocampista turco non hanno mai particolarmente brillato contro i giallorossi

L'Inter di Simone Inzaghi, reduce da tre vittorie consecutive in campionato, affronta questa sera alle ore 18 la Roma. Un avversario che non ha mai portato particolarmente bene a Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, come evidenziato dai numeri pubblicati dal sito ufficiale nerazzurro: