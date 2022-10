La Roma batte di misura il Lecce: 2-1 all’Olimpico, decide il rigore di Dybala

Successo per i giallorossi di José Mourinho, che grazie ad una rete per tempo superano il Lecce all'Olimpico

La Roma supera il Lecce e sale a quota 19 punti in classifica. Grazie a una rete per tempo, i giallorossi si impongono all'Olimpico nel posticipo del nono turno di Serie A.

Smalling sblocca il risultato al 6' del primo tempo, su assist di Pellegrini. Il Lecce resta in 10 uomini per effetto dell'espulsione diretta - dopo l'on field review - ma trova il pari con Strefezza al 39'.

In avvio di ripresa, Dybala trova il gol del definitivo 2-1 su calcio di rigore. L'argentino si fa male proprio in occasione del penalty ed è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare.