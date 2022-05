Roma, Mourinho: “Gara povera. Il Bologna non voleva vincere e l’arbitro…”

Le parole del portoghese dopo lo 0-0 di questa sera dei giallorossi con gli emiliani

Al termine di Roma-Bologna di questa sera, José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "E' stata una partita con poca qualità. La squadra che voleva vincere non ha fatto abbastanza, quella che non voleva vincere ha fatto la sua partita e l’arbitro ha lasciato fare. E' stata una gara povera. Siamo in una situazione bella, ma dura. Giovedì facciamo quattordici partite in Europa, più le partite in campionato. Il Leicester ha fatto riposare nove giocatori, hanno giocato solo Schmeichel e Albrighton. Volevamo vincerla, è stata una partita brutta ed è la nostra responsabilità che non abbiamo giocato bene, poi il Bologna non ha fatto altro per aumentare la qualità e l’arbitro non si è adeguato alla qualità dello spettacolo e ha lasciato andare. Abbiamo avuto occasioni per segnare, ma non è stato sufficiente”.