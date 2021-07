Mourinho in partenza per la Capitale: “Tifosi della Roma, sto arrivando”

Lo Special One è pronto a iniziare la nuova avventura sulla panchina dei giallorossi

“Tifosi della Roma, sto arrivando”. Con questo semplice messaggio José Mourinho ha fatto sapere ai tifosi giallorossi che presto sarà nella Capitale per iniziare la sua nuova avventura. Lo Special One è atteso oggi a Roma e lo ha ribadito, in italiano e in inglese, sui canali social ufficiali dei giallorossi. Ormai ci siamo, sta per avere inizio l’avventura dell’ex allenatore dell’Inter nella Capitale.