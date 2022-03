Mourinho: “Derby speciale, prime 4 irraggiungibili. Rabbia verso la curva perché…”

A DAZN, l’allenatore della Roma José Mourinho ha commentato così la vittoria per 3-0 nel derby contro la Lazio

Alessandro Cosattini

A DAZN, l’allenatore della Roma José Mourinho ha commentato così la vittoria per 3-0 nel derby contro la Lazio: “Bella prestazione, la vittoria con l’Atalanta è stata molto solida, eravamo consapevoli di cosa dovevamo fare. Oggi è stato veramente speciale, i ragazzi hanno messo in campo ciò che avevamo preparato, il merito è tutto loro. Loro hanno cambiato nella ripresa, con orgoglio, ma siamo stati sempre in controllo e abbiamo meritato.

Rabbia verso la curva? Non mi piacciono gli olé, erano in modo sbagliato, per quello mi sono arrabbiato. I giocatori potevano interpretare la partita come uno show, non mi piace. Ci vuole rispetto sempre per gli avversari.

Abraham fantastico? Può fare ciò che ha fatto oggi, tutto, come ha pressato, come ha giocato, lui è questo. Io chiedo tanto a Tammy perché conosco il suo potenziale, questo è lui, deve giocarle tutte così.

Campionato? Le quattro finiranno lì, non scende nessuno. Poi ci sono quattro squadre, noi, Atalanta, Lazio e Fiorentina, stiamo giocando tutti bene e migliorando. Le quattro davanti hanno potenzialità diverse. Finire quinti o ottavi è diverso.

L’emozione? Non ho visto, sono andato in spogliatoio e ora voglio andare a casa.

Non dimentichiamo Turchia e Macedonia, non ci sono solo Portogallo e Italia. Non sono neutrale, amo l’Italia e ringrazio l’Italia, per quello che mi ha dato all’Inter e mi sta dando ora, ma forza Portogallo, andiamo ai Mondiali”.